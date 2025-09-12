Cauchemar en cuisine Ouistreham (2/2)

Diffusé le 11/09/2025

Le chef Etchebest intervient à Ouistreham, dans le restaurant de Fanny et Dieva, un frère et une sœur qui ont repris cet établissement, une véritable institution locale idéalement située sur le port, il y a un an et demi. Malheureusement, depuis leur arrivée c’est la chute : le restaurant a perdu sa renommée et ils sont passés de 200 à… 20 couverts ! Face à ces difficultés, l’ambiance pendant les services est extrêmement tendue… et les liens familiaux sont en train de se rompre ! Philippe Etchebest va-t-il découvrir les raisons de ce véritable naufrage et réussir à venir en aide à Fanny et Dieva pour leur permettre de sauver leur restaurant mais aussi leurs liens familiaux ?