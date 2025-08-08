Cauchemar en cuisine Plouzévédé (1/2)

Philippe Etchebest se rend en Bretagne, à Plouzévédé, un petit village du Finistère. Il va y rencontrer Marie-Laure qui a repris le restaurant de sa maman il y a 6 ans. Pendant près de 40 ans, l’établissement a été une véritable institution mais aujourd’hui, Marie-Laure, qui travaille avec son mari Patrice, a beaucoup de mal à faire revenir les clients. Lors de sa visite, le Chef Etchebest va avoir la bonne surprise de découvrir que Patrice s’avère être un cuisiner expérimenté, mais il va déchanter car Marie-Laure et Patrice semblent complètement démunis face à la baisse de leur clientèle… Non seulement Marie-Laure et Patrice doivent affronter des difficultés professionnelles mais la situation critique du restaurant commence à avoir des conséquences néfastes sur leur vie de couple. Philippe Etchebest va donc devoir relever un nouveau défi, tenter de les aider à sortir de cette spirale négative, avant que le restaurant ne ferme ses portes définitivement ou que leur couple ne vole en éclats.