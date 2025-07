Cauchemar en cuisine Quintenas (2/2)

Lire la vidéo

À Quintenas, en Ardèche, Anthony a fait appel au chef Philippe Etchebest. Il y a un an et demi, Anthony a repris sur un coup de tête les rênes d'un restaurant de cuisine traditionnelle mais, seul à la tête de l'établissement et aux fourneaux, il se noie sous les problèmes. Autodidacte et sans aucune expérience en gestion d'entreprise, il doit même, à 36 ans, faire appel quotidiennement à sa mère pour l'épauler ! Mais malgré cela, depuis l'ouverture, les dettes s'accumulent et le restaurant ne cesse de se vider de ses clients. En cause, selon Anaïs, la serveuse, la mauvaise réputation du patron, que l'on dit caractériel ! L'arrivée du chef Etchebest va bousculer les habitudes d'Anthony qui, très impressionné, va complètement changer d'attitude devant lui ! Mais, pour Philippe, la tâche n'en sera pas moins ardue puisqu'il va se trouver face à l'un des patrons les plus démotivés de l'histoire de Cauchemar en cuisine…