Cauchemar en cuisine Roumazières-Loubert (2/2)

Lire la vidéo

C'est à Roumazières-Loubert, en Nouvelle-Aquitaine, que Philippe Etchebest a été appelé pour venir en aide à Isabelle et Christian. Propriétaires d'un restaurant routier depuis quelques mois, le couple voit son chiffre d'affaires s'effondrer et la banqueroute menace. Mais pour la première fois dans Cauchemar en Cuisine, le Chef Etchebest va se retrouver complétement déstabilisé par cet établissement : service impeccable, cuisine plus que correcte, patrons à l'écoute de leurs employés… Il va être confronté à une véritable énigme : pourquoi ce restaurant où tout semble aller pour le mieux ne fonctionne-t-il pas ? Le Chef va donc devoir mener une véritable enquête, allant jusqu'à observer un service en caméra cachée, pour qu'enfin la vérité éclate ! Comment va-t-il réagir en découvrant le pot aux roses ? Va-t-il accepter d'aider ce couple qui lui a caché la vérité ?