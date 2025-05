Cauchemar en cuisine Roumazières-Loubert / Tarbes

Le chef Philippe Etchebest revient à Roumazières-Loubert dans le restaurant d'Isabelle et Christian. Lors de sa première venue, il avait eu du mal à comprendre ce qui clochait dans ce restaurant : cuisine correcte, patrons à l'écoute de leurs employés, tout se déroulait parfaitement bien dans cet établissement ! Mais au cours de la semaine, à force de chercher et grâce à un stratagème de caméra cachée, le chef avait fini par découvrir le pot aux roses : Isabelle cachait la vérité depuis le début et son comportement était loin d'être irréprochable ! Fort heureusement, elle avait fini par ouvrir les yeux pour le bien de tous… Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Philippe Etchebest se rendra ensuite à Tarbes retrouver Christian, sa femme Joëlle et son neveu Christophe. Grace à son intervention, le chef avait mis fin à près de 25 ans de non-dits dans cet établissement. Tout le monde avait enfin trouvé sa place mais ont-ils maintenu le cap ?