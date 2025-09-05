Cauchemar en cuisine Saint-Astier (1/2)

Lire la vidéo

C'est à Saint-Astier, en Nouvelle-Aquitaine, que Marielle a demandé au chef Philippe Etchebest d'intervenir pour sauver le restaurant de son compagnon, Patrick. Cuisinier depuis 28 ans, Patrick a eu de nombreuses affaires à succès et le chef s'attendait donc à faire un repas correct. Mais parfois les apparences sont trompeuses et, à Saint-Astier, il a vite déchanté en découvrant que ce patron pourtant expérimenté avait totalement perdu l'envie de cuisiner : dans son établissement, il se contentait désormais d'ouvrir des boîtes de conserves… Pour ne rien arranger, la désorganisation était de mise et le chaos total ! Résultat : les relations entre Marielle et Patrick sont plus que tendues… Philippe Etchebest va donc devoir relever un nouveau défi de taille : tenter de faire ouvrir les yeux à Patrick, dont le fort caractère va lui donner bien du fil à retordre !