Cauchemar en cuisine Saint-Berthevin-la-Tannière (2/2)

Philippe Etchebest se rend dans un petit village de Mayenne, à Saint-Berthevin-la-Tannière, pour tenter d’aider Isabelle et son fils Jeffrey qui ont repris un restaurant il y a seulement 8 mois... Leur situation est critique au point que les difficultés financières de cette famille l’obligent à avoir recours aux Restos du Cœur pour se nourrir. Il y a urgence à leur venir en aide.Chez Isabelle et Jeffrey, le chef s’est vite senti comme à la maison, mais Isabelle a beau arborer son tablier de « meilleure maman », il semble qu’elle ait de grosses difficultés à gérer son établissement. Recettes trouvées sur internet, pas de bons pour gérer le service, désorganisation en salle : le chef s’est retrouvé face à une restauratrice de bonne volonté mais totalement dépassée. Et Philippe Etchebest n’est pas au bout de ses surprises car, pour la première fois, un événement va le faire douter de la réussite de sa mission…