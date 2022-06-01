Cauchemar en cuisine

Cauchemar en cuisineSaint-Estèphe (1/2)

Philippe Etchebest débarque à Saint-Estèphe, en Dordogne, chez Thierry et Amanda, un couple franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un peu moins d'un an. Contrairement à son habitude, quand il est arrivé, le chef a été agréablement surpris par la décoration « so british » et le charme à l'anglaise d'Amanda… Malheureusement, il a très vite déchanté ! Produits surgelés, magrets de canard mal cuits, desserts industriels : le Chef a découvert un cuisinier qui, malgré ses 40 ans d'expérience, est le roi de la congélation ! Et pour ne rien arranger, dans ce restaurant les problèmes s'accumulent : en plus de la cuisine qui laisse à désirer, l'organisation en salle est surréaliste et Amanda et Thierry se laissent complètement déborder. S'ils continuent comme ça, leur restaurant va droit dans le mur et ils risquent de tout perdre…

M6+
M6+