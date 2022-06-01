Cauchemar en cuisine Saint-Estèphe (2/2)

Philippe Etchebest débarque à Saint-Estèphe, en Dordogne, chez Thierry et Amanda, un couple franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un peu moins d'un an. Contrairement à son habitude, quand il est arrivé, le chef a été agréablement surpris par la décoration « so british » et le charme à l'anglaise d'Amanda… Malheureusement, il a très vite déchanté ! Produits surgelés, magrets de canard mal cuits, desserts industriels : le Chef a découvert un cuisinier qui, malgré ses 40 ans d'expérience, est le roi de la congélation ! Et pour ne rien arranger, dans ce restaurant les problèmes s'accumulent : en plus de la cuisine qui laisse à désirer, l'organisation en salle est surréaliste et Amanda et Thierry se laissent complètement déborder. S'ils continuent comme ça, leur restaurant va droit dans le mur et ils risquent de tout perdre…