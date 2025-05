Cauchemar en cuisine Saint-Gervais (1/2)

Le chef Philippe Etchebest va intervenir dans le restaurant de Mimose et Georget, à Saint-Gervais dans le Gard. Ce couple de Réunionnais a repris cet établissement il y a 4 ans et Georget est loin d’être novice puisqu’il a travaillé pour la Maison Troisgros (3 étoiles) et que son mentor n’est autre que Serge Chenet, un Meilleur Ouvrier de France ! Un CV exceptionnel jamais vu dans Cauchemar en cuisine ! Alors pourquoi Mimose a-t-elle fait appel à Philippe Etchebest pour venir en aide à un cuisinier aussi expérimenté ? Le chef ne va pas tarder à le découvrir et aller de surprises en surprises. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : le chef va user d’un nouveau stratagème pour tenter de venir en aide aux restaurateurs, quitte à complètement les déstabiliser ! Cette nouvelle méthode choc va-t-elle porter ses fruits ? Le chef Etchebest va-t-il réussir à sauver le restaurant de Mimose et Georget ?