Cauchemar en cuisine Saint-Quentin (Picardie) (2/2)

Diffusé le 30/06/2025

C'est à Saint-Quentin en Picardie que Philippe Etchebest a été appelé à l'aide par Bruno pour tenter de sauver son établissement ! Il y a seulement 6 mois, Bruno a repris un restaurant dans lequel il avait ses habitudes et où il venait déjeuner quasiment tous les jours. Mais depuis qu'il a acheté l'affaire de ses rêves, le chiffre d'affaires ne cesse de baisser et Bruno se retrouve dans une situation financière très critique. Il faut dire que Bruno part avec un sacré handicap : gérant d'une entreprise de bâtiment, il n'est pas du tout issu du monde de la restauration et n'a pour seule expérience… que celle de client ! Ce manque de connaissances et de crédibilité engendre d'ailleurs des relations compliquées entre Bruno et son personnel, que ce soit avec Corentin son serveur, mais surtout avec Sébastien, son chef de cuisine, qui n'en fait qu'à sa tête ! Dans ce restaurant, rien ne va… Sébastien a complétement baissé les bras : entre les plats servis et l'état de saleté de la cuisine, Philippe Etchebest va avoir fort à faire ! Et surtout Bruno, le patron, est complétement dépassé et incapable de gérer un service. À tel point que ses rares clients partent avant d'avoir déjeuné. Cette fois, c'est le chef Etchebest qui va être plongé en plein cauchemar !