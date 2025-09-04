Cauchemar en cuisine Saint-Vrain (2/2)

Le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Vrain dans l’Essonne. Il va intervenir dans le restaurant de Steve qui a repris un établissement il y a déjà 3 ans et se retrouve aujourd’hui au bord de la faillite. Une situation d’autant plus critique que, par manque de moyens et donc de personnel, il doit gérer seul la salle et la cuisine. Le chef va donc être confronté à un restaurateur complètement dépassé qui a laissé son établissement dans un état complètement catastrophique, tant au niveau de l’hygiène que de l’organisation, et ce malgré 20 ans de métier dans la restauration ! Une situation extrême qui va nécessiter pour le chef et ses équipes d’employer les grands moyens. Cela sera-t-il suffisant ?