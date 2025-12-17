Cauchemar en cuisine Sarlat-la-Canéda (2/2)

Lire la vidéo

Philippe Etchebest se rend dans le Périgord noir, à Sarlat-la-Canéda en Dordogne, pour tenter d’aider Neetah et Rakesh. Ce couple marié depuis 25 ans a repris il y a 2 ans un restaurant self-service qui demande rigueur et professionnalisme. Malheureusement, le chef va vite se rendre compte qu’aujourd’hui, c’est tout le contraire… Aucune organisation, aucune anticipation et de nombreuses lacunes ou erreurs : c’est la catastrophe ! Malgré tout, Philippe Etchebest va être profondément touché par cette famille : leur situation est tellement grave qu’ils sont à fleur de peau et que même leurs enfants en pâtissent. Si le chef veut les aider, il va devoir trouver ce qui ne va pas dans cet établissement pour agir vite !