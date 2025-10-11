Cauchemar en cuisine Sénas (2/2)

Philippe Etchebest se rend dans les Bouches-du-Rhône, à Sénas, où Mélanie et Mylène, deux jumelles de 28 ans, ont fait appel à lui pour sauver le restaurant qu'elles gèrent avec leur grande sœur Séverine. Bien qu'il soit placé au centre du village et entouré de nombreux commerces, les clients ont déserté leur établissement. Rien d'étonnant à cela puisque, dès son arrivée, le chef a vite été plongé dans l'ambiance glaciale qui règne dans ce lieu. Soupe à la grimace, accusations, mépris : le chef s'est retrouvé en plein cœur d'un conflit familial… Mais s'il veut les aider à sauver leur restaurant, Philippe Etchebest va devoir débloquer la situation entre les trois sœurs, au risque de voir une famille exploser…