Cauchemar en cuisine Sète (2/2)

Diffusé le 11/02/2026

À Sète, Philippe Etchebest fait son retour dans le routier de Bachir et de sa famille. Il y a quelques mois, le chef était intervenu après l’appel à l’aide d’Aurora, la serveuse. Mais cette première tentative s’était soldée par un échec : Bachir, le gérant, était absent et son fils Yacine avait pris la fuite à l’arrivée du chef. Impossible, à l’époque, d’aller au bout de la mission. Cette fois, tout le monde est présent, mais dès son arrivée Philippe Etchebest va vivre une expérience particulièrement éprouvante. Décoration glaciale, buffet tristement garni de produits industriels, cuisine sans âme : le constat est sévère. Plus grave encore, l’équipe semble avoir totalement baissé les bras. Face à un établissement en perte totale de repères et à une famille au bord de la rupture, le chef va devoir redoubler d’efforts pour comprendre ce qui a mené ce routier dans l’impasse. Parviendra-t-il à réveiller une équipe résignée et à provoquer le déclic nécessaire pour sauver le restaurant ?