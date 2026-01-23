Cauchemar en cuisine Somain (2/2)

Philippe Etchesbest s’invite dans le Nord, chez les Chtis, plus précisément à Somain, une petite bourgade entre Douai et Valenciennes. C’est Benoit qui a fait appel au chef pour venir en aide à sa femme Emmanuelle, qui a repris un restaurant il y a 4 ans. La situation est particulièrement tendue car les clients ne se bousculent pas et Emmanuelle, qui travaille avec son employée Kelly, se sent chaque jour plus désemparée. Dès son arrivée, le chef est surpris car, pour une fois, il passe un très bon moment au déjeuner : produits frais, cuisine propre, même le pain des burgers est fait maison ! Tous les voyants sont au vert pour que le restaurant connaisse le succès. Pourtant, derrière cette carte postale idyllique, se cache une réalité beaucoup moins joyeuse…