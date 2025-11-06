Cauchemar en cuisine Strasbourg (2/2)

Lire la vidéo

C'est à Strasbourg, en Alsace, que Philippe Etchebest a été appelé à l'aide par Damir. Il y a presque un an, Damir, son épouse Amira et son neveu Adil ont quitté le Sud de la France pour reprendre un restaurant en Alsace. Après avoir travaillé de nombreuses années dans la restauration, ils avaient tout pour réaliser leur rêve, mais depuis quelques mois, faute de clients, ils sont dans une situation financière catastrophique : il leur reste moins de deux mois avant de devoir mettre la clé sous la porte, un véritable cauchemar pour cette famille… Et avec les problèmes qui s'accumulent, il est de plus en plus difficile pour eux de travailler ensemble, surtout pour Damir et son neveu Adil. Leur relation s'est dégradée et, semaine après semaine, les confrontations sont de plus en plus violentes. Cette situation est en train de complétement déchirer cette famille, pourtant si unie il y a quelques mois… Philippe Etchebest va donc devoir relever un véritable défi : si le restaurant ne se redresse pas très rapidement, ils vont tout perdre, et c'est toute une famille qui risque d'exploser…