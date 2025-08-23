Cauchemar en cuisine Tarbes (1/2)

Diffusé le 23/08/2025

C'est à Tarbes que Philippe Etchebest va tenter de sauver un nouveau restaurant. Il y a 25 ans, Christian a repris un établissement avec sa femme Joëlle et son neveu Christophe. Après des années de dur labeur et de sacrifices, aujourd'hui l'affaire périclite et rien ne va plus. Christian a beau travailler jour et nuit à s'en user la santé et ne jamais prendre de congés, les années passent et les clients ne viennent plus. À tel point que la situation financière du restaurant est catastrophique : depuis 5 mois, Christian ne peut plus payer son neveu, il est démoralisé et a peur de finir à la rue. C'est donc un nouveau défi pour le Chef, qui va devoir tenter de sauver un restaurant tenu par la même personne depuis 25 ans ! Et autant de mauvaises habitudes et d'erreurs que Christian n'a jamais voulu admettre. Une chose est sûre : si Christian continue de se voiler la face, le Chef ne pourra rien pour sauver son restaurant...