Cauchemar en cuisine Thoissey (1/2)

Le chef Etchebest se rend à Thoissey pour tenter d’aider Alexis qui, après 28 années en tant qu’employé en restauration, a repris un établissement il y a tout juste un an. Au quotidien, il est épaulé par sa serveuse Élodie. Si les débuts étaient plutôt positifs, au fil des mois la situation s’est dégradée et les clients ont déserté l’établissement. Résultat, les huissiers sont devant la porte et les impayés s’accumulent. Une situation d’autant plus difficile que, si le chef a souvent eu de mauvaises surprises dans l’émission, lors de sa venue dans cet établissement, il a été confronté à la totale : problème d’hygiène, grosses lacunes en cuisine, service complètement raté : la situation est catastrophique ! Face à ce triste état des lieux, pour la première fois dans Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest s’est retrouvé complètement démuni… Va-t-il néanmoins réussir à venir en aide à Alexis ?