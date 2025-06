Cauchemar en cuisine Tonnay-Charente (1/2)

Philippe Etchebest intervient à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), dans le restaurant de Jérôme, à la demande de Patricia et Didier, ses parents qui, complètement démunis face à la situation dans laquelle est plongée leur fils, ont décidé de faire appel au chef. Évoluant depuis de nombreuses années dans le domaine de la restauration en région parisienne, Jérôme a décidé il y a 3 ans de déménager en bord de mer avec sa famille et de faire l'acquisition de son propre établissement : mais depuis, l'affaire périclite, les clients se font rares et les dettes s’accumulent. Très touché par l’appel au secours de cette famille, le chef Etchebest va tout faire pour les aider : une fois sur place, il constate de nombreux problèmes, tant en salle qu’en cuisine, mais il lui est impossible de comprendre quoi que ce soit dans cet imbroglio. Le patron et son serveur ne cessent de se renvoyer la balle ! Déterminé à aider Jérôme, le chef Etchebest va poursuivre ses investigations, envers et contre tout, car personne ne semble vouloir lui expliquer ce qu'il se passe ! Cependant, un coup de téléphone va faire éclater la vérité…