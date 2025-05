Cauchemar en cuisine UK Bienvenue chez Maggie

Diffusé le 13/06/2012

Le « Rococo » est un charmant petit restaurant situé dans le Norfolk. Nick, le restaurateur, croule sous les dettes et entraîne sa famille dans sa chute. Ancien chef étoilé, il a du mal à faire le deuil de sa gloire passée et pratique des prix exorbitants. Nick se repose sur ses lauriers et ses recettes alambiquées, qui datent des années 90, ne séduisent plus la clientèle. Gordon décide de tout simplifier ! Fini le « Rococo », bienvenue « Chez Maggie » !