Cauchemar en cuisine UK Cauchemar sur la Costa del Sol

Lire la vidéo

Diffusé le 26/01/2012

Gordon se rend sur la Costa del Sol pour sauver un restaurant en faillite. Armé de son diplôme d'école hôtelière et de quelques années d'expérience dans la direction de boîtes de nuit, Laurence, un jeune anglais de 26 ans, a décidé de réaliser son rêve en ouvrant « La Parra de Burriana » en Espagne. L'emplacement est idéal mais les affaires ne décollent pas. La carte compte plus de 72 plats et les recettes sont écœurantes. Gordon a du travail !