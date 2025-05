Cauchemar en cuisine UK Le Granary

Diffusé le 19/01/2012

À Hampstead, Gordon Ramsay vient en aide à un entrepreneur qui se prend pour un restaurateur ! Nigel, le propriétaire du « Granary », est un homme d'affaires qui pensait faire fortune avec un établissement haut de gamme et tape à l'œil. Malgré les pertes colossales, il continue à voir les choses en grand. La carte compte plus de 60 plats du monde entier et en cuisine, le chef complètement débordé doit gérer une équipe de têtes brûlées !