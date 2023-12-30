Cauchemar en cuisine UK Le Quelcuttis

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Diffusé le 21/01/2015

Gordon Ramsay se rend dans le petit village d'Els Poblets, sur la Costa Blanca, pour aider Del et Sue à sauver leur bar-restaurant « Le Quelcuttis ». La région offrant peu d'emploi, Del et Sue ont investi l'argent de leur retraite dans « Le Quelcuttis » pour leurs enfants, mais ces derniers restent totalement indifférents. Joe et Terry préférant tenir un bar, la cuisine a été négligée. Et aucun d'eux ne semble avoir le sens des affaires. Si Gordon n'intervient pas, pour Sue et Del, qui ont tout misé sur leurs enfants, ce sera la fin d'une vie de rêve au soleil.