Cauchemar en cuisine UK Restaurant au bord de la crise de nerfs

Lire la vidéo

Diffusé le 16/01/2012

Dans un joli petit village du Pays de Galles, Mike, un ancien boxeur, s'est offert le restaurant gastronomique de ses rêves : le « Fish and Anchor ». Ambitieux, il rêve de décrocher une étoile au Michelin en s'inspirant de célèbres livres de recettes. Mais les relations avec sa femme Caron sont plus que tendues et les disputes légendaires du couple font fuir la clientèle. Gordon va devoir jouer les conseillers conjugaux pour éviter la faillite !