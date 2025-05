Cauchemar en cuisine, Gordon’s Great Escape Destination Inde (3/3)

Diffusé le 20/04/2013

Gordon achève son aventure culinaire en Inde par : une étape à Kerala pour le tout dernier curry de fruits de mer, une course de bœuf dans le Tamil Nadu, et cuisiner avec l'un des plus grands chefs de Bombay.