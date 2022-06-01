Ce soir on chante pour la protection des animaux Partie 1

Chargement

Elodie Gossuin et Jérôme Anthony vous proposent une soirée musicale en faveur de la protection des animaux, avec vos artistes préférés et vos fidèles compagnons ! Des chanteurs, accompagnés par des chorales de toute la France et des étoiles du cirque, tous amoureux des animaux, ont répondu à cet appel pour délivrer un spectacle à la hauteur de la cause. Retrouvez les artistes de Star 80, Molière le spectacle musical, la comédie musicale « Je vais t’aimer », Julie Zenatti et le chœur Spectacul’Art, Marina Kaye, Joseph Kamel, Anne Sila, Aurélien Vivos, Ycare, Dave, Jeck, Elsa Esnoult, Kareen Guiock-Thuram et Noé Preszow, tous réunis pour soutenir la Confédération Nationale Défense de l’Animal. Créée il y a 100 ans, cette structure regroupe aujourd’hui 270 refuges et associations, devenant le plus important réseau de protection des animaux en France. Préparez-vous à faire la fête pour célébrer nos compagnons à quatre pattes et soutenir les refuges qui les accueillent, les soignent et leur cherchent une nouvelle famille !