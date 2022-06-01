Ce soir on chante pour les pompiers à Montpellier Partie 1

Il n'y a pas de 13 juillet sans bal des pompiers ! Artistes et pompiers venus de toute la France rejoignent Jérôme Anthony et Élodie Gossuin à Montpellier pour danser et chanter tout en véhiculant des messages de préventions. Le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale à la hauteur de l’esprit festif et héroïque des pompiers ! Vitaa, La troupe de Molière, Aime Simone, Larusso, Marina Kaye, Nej, Hermes House Band, Jackie Quartz, David & Jonathan… ils seront tous là pour célébrer les pompiers !