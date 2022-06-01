Ce soir on chante pour l'Unicef, pour chaque enfant Partie 1

Depuis plus de 75 ans, l’Unicef se bat pour les enfants et leurs familles au cœur des crises humanitaires. Que ce soit sur le front de la guerre en Ukraine, dans les ruines du séisme en Turquie et en Syrie ou au cœur d’une sècheresse dévastatrice dans la corne de l’Afrique, les enfants sont toujours les premières victimes. Entourés de nombreux artistes, Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous pour se mobiliser, pour chaque enfant. Chaque artiste partage un duo unique avec un enfant, des moments émouvants et inédits. Symbole de cette solidarité avec les enfants du monde, ces jeunes chanteurs font leurs premiers pas sur scène. S’ils ont un peu le trac, ils sont surtout bourrés de talents et très fiers de s’impliquer pour l’Unicef. À leurs côtés, des artistes que vous adorez : Matt Pokora, Kendji Girac, Amel Bent, Yanns, Anisha Louis et Enola, Nej, mais aussi Patrick Bruel, Chimène Badi, Tina Arena, Claudio Capéo et bien d’autres !