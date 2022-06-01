Ce soir on chante pour nos agriculteurs Partie 1

Chargement

Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous invitent au cœur du Dôme de Paris pour s’engager en faveur des agriculteurs et vous proposer une soirée musicale avec les plus grands chanteurs français et des chorales d’enfants venues de toute la France. Réunis pour une cause qui les touche tous, de nombreux artistes ont décidé d’unir leur voix et de s’engager au profit des agriculteurs en difficulté. Accompagnés par des chorales d’enfants, Jenifer, Claudio Capéo, Chimène Badi, Tété, Suzane, Adé, Mentissa, Natacha St Pier et beaucoup d’autres, vont interpréter les plus belles chansons françaises. Tout au long de la soirée, au travers des appels à la mobilisation de l’acteur très engagé Guillaume Canet et du réalisateur de « Au nom de la terre » Edouard Bergeon, les téléspectateurs vont découvrir l’œuvre indispensable de Solidarité paysans, la plus grande association de défense des paysans en difficulté depuis plus de 35 ans.