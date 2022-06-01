C'est la famille : Bienvenue dans leur vraie vie Jessica veut annoncer sa rupture sur les réseaux sociaux

Que ce soit en famille ou entre amis, les Fratés profitent pleinement des joies du quotidien, mais n’échappent pas aux mille et une péripéties de la vie. C’est avec vous qu’ils ont choisi de partager leurs joies, leurs doutes et leurs peines… Car pour eux comme pour vous, chaque jour est un nouveau défi ! Adieu les filtres et les photos de famille parfaite, Manon, Julien, Paga, Giuseppa, Adixia et bien d'autres vous ouvrent les portes de leur intimité en toute simplicité. Bienvenue dans la famille !