C'est la vie S2 E24 - Le procès de Caro

Lire la vidéo

Au cœur du centre de santé à Ratanga, à Dakar, des médecins, des infirmiers et des patients se croisent entre drames, amour et trahison. À la maternité, Korsa, une sage-femme qui vit une situation difficile dans son couple, mène la vie dure à sa nouvelle collègue Assitan. Émadé, mariée à 16 ans, est déscolarisée et malmenée par sa belle-mère, tandis que Magar se retrouve dans une situation de violences dans son mariage.