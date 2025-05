Chacune cherche sa culotte Chacune cherche sa culotte

Diffusé le 03/07/2024

Nouvel étendard féministe depuis les années 2000, la culotte se montre, s’affirme et ose l’impensable ! Comment un simple morceau de tissu peut-il autant tourner faire les têtes, enfin, celles des hommes ET les nôtres ? Et si la petite culotte agissait comme un révélateur de nos goûts, de notre humeur du jour, des libertés que nous voulons prendre avec notre corps et notre sexe ? Son histoire au fil des décennies, c’est la nôtre. Faire parler la petite culotte, c’est raconter une autre histoire des femmes…