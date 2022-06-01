Championnat du monde de poker 2026 Émission 2

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Diffusé le 25/07/2026

Embarquez pour une immersion exceptionnelle au cœur du Main Event des World Series of Poker, le tournoi le plus prestigieux et le plus emblématique du Championnat du Monde de Poker. Chaque été à Las Vegas, des milliers de joueurs venus du monde entier tentent de décrocher le titre le plus convoité de la discipline. Mais un seul d’entre eux remportera le mythique bracelet de Champion du Monde et les 10 millions de dollars promis au vainqueur. Professionnels reconnus, légendes du poker ou amateurs anonymes venus réaliser le rêve d’une vie, tous poursuivent le même objectif : atteindre la table finale et entrer dans l’histoire !