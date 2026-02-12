Chaos Chaos

Diffusé le 11/07/2012

Lors du braquage d'une banque de Seattle, cinq malfaiteurs masqués prennent le personnel et les clients en otage. La police se positionne vite autour de l'établissement. Se sentant pris au piège, le chef du commando, Lorenz, ne veut négocier qu'avec un certain Quentin Conners. Il s'agit d'un policier désormais déchargé de ses fonctions. En effet, il a été mis à l'écart du service après une bavure. Après réflexion, l'inspecteur accepte de reprendre du service. Il doit faire équipe avec Shane Dekker, une jeune recrue.