Charlie Hebdo, Hyper Cacher : les trois jours qui ont fait trembler la France

Diffusé le 06/01/2025

Le mercredi 7 janvier, les frères Kouachi pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo ; ils assassinent onze personnes dont huit collaborateurs du journal. Ils en blessent onze autres avant d'achever, durant leur fuite, un policier blessé à terre. C'est la stupéfaction en France comme dans le monde entier et le début d'autres attaques, notamment celle d'une supérette casher à Paris, Porte de Vincennes. Un troisième terroriste tue alors quatre personnes avant d'être abattu lors d'un assaut du RAID et de la BRI. Il faudra attendre deux jours pour que les terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo soient à leur tour abattus alors qu'ils s'étaient réfugiés dans une imprimerie en Seine-et-Marne. Le retentissement de ces événements est considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger : plus de quatre millions de personnes manifestent lors des « marches républicaines » des 10 et 11 janvier sur tout le territoire français. Ce sont ces jours d'effroi, mais aussi l'émotion qui a suivi en France et dans le monde entier, que nous allons vous raconter dans ce documentaire.