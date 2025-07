Charmed S1 E2 - Jeunesse éternelle

Lire la vidéo

Diffusé le 12/11/2012

Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse de ses victimes pour rester immortel. Prue tente d'ignorer le changement qui se produit en elle et Phoebe utilise ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...