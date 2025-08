Charmed S2 E4 - La chasse aux sorcières

Diffusé le 03/12/2012

Phoebe a une prémonition dans laquelle elle voit sa propre mort. Les sœurs Halliwell utilisent une formule magique pour se transporter dans le futur et changer l'histoire. Prue est devenue une femme d'affaires sans scrupules et Piper a des problèmes de couple. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et condamnée à être brûlée sur un bûcher...