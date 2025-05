Chasseurs de Daesh : la grande traque Chasseurs de Daesh : la grande traque

Diffusé le 12/11/2024

En mars 2019, l'État islamique perdait les derniers territoires de son "califat" (Syrie et Irak). Si Al Baghdadi, son chef, sera tué par les forces spéciales américaines quelques mois plus tard, Daesh n'est toujours pas mort. De nombreux djihadistes, dont des Français, ont été arrêtés et condamnés. Mais d'autres courent toujours. Ils seraient même plusieurs centaines à s'être réfugiés en Europe où ils vivent aujourd'hui en toute impunité. Où se cachent-ils ? Sous quelles identités ? Quelle est leur nouvelle vie ? Sont-ils des bombes à retardement ? Enquête au moment où l'organisation terroriste reprend des forces en Irak et en Syrie.