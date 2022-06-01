Château, maison, moulin : en famille, ils rénovent des trésors oubliés Château, maison, moulin : en famille, ils rénovent des trésors oubliés

C’est une passion bien française : la restauration des trésors oubliés de notre patrimoine. Châteaux, demeures historiques, moulins et même des salles de spectacles… chaque année, des familles s’unissent autour d’un même projet : faire revivre ces pépites endormies. Elles doivent se retrousser les manches, trouver de l’argent, faire face aux imprévus, surmonter parfois les moments de découragement et surtout être bien entourées. Pendant un an, nous avons suivi quatre familles lancées dans l’aventure de la rénovation des joyaux de notre patrimoine. À chaque fois, le pari est osé et loin d’être gagné d’avance. Caroline et Christophe, la quarantaine tous les deux, voulaient changer de vie. Ils ne sont pas déçus. Avec leur fille Augustine, 8 ans, ils ont quitté une confortable maison moderne en grande banlieue parisienne pour se réinventer en châtelains dans un petit village du Loiret. Vu de l’extérieur, le château du XIIe siècle en met plein la vue. Mais à l’intérieur, c’est une autre histoire. Une tour est en ruine, la toiture fuit, certains escaliers sont vermoulus, la chaudière tombe en panne et la petite famille n’a pu emménager que dans trois pièces sur vingt-six. Alors, Caroline et Christophe n’ont-t-il pas vu un peu trop grand ? Ce chantier de rénovation titanesque va mettre leur couple à l’épreuve… En Alsace, Élise et Cédric sont tombés raide dingues d’une maison à colombages alsacienne datant du XVIe siècle, dans un village près de Strasbourg. Ils ont à peine 30 ans et sont passionnés d’histoire médiévale. Ils l’ont achetée à un prix avantageux mais l’édifice menace de s’effondrer. Pour sauver le cachet de la demeure, ils vont tenter un pari audacieux : démonter la maison du sol au plafond, poutre par poutre, pour en réparer les charpentes et la reconstruire à l’identique. Si la première partie du programme s’est déroulée sans encombre, les difficultés vont surgir dès qu’il s’agira de remonter ce lego géant. Au Havre (Seine-Maritime), c’est toute une famille nombreuse, six frères et sœurs, qui se mobilise autour de Jessy, 45 ans, pour réhabiliter le Normandy, un cinéma-salle de spectacle mythique de la ville tombé en désuétude et voué à la démolition. Il faut tout refaire, de la façade au hall art déco et à la salle de huit cents places. Inspiré du décor des Folies Bergère, le chantier de rénovation est titanesque et va coûter plus d’un million d’euros. La fratrie se serre les coudes et déploie des trésors d’énergie. Mais il faut trouver de l’argent coûte que coûte. Collecte de dons, loterie du patrimoine, recherche de sponsors, récup de mobilier, Jessy multiplie les initiatives tous azimuts. À Gaillac, dans le Tarn, Nicolas est vigneron et il s’est mis en tête de réhabiliter un vieux moulin installé sur son vignoble pour attirer clients et touristes du monde entier. Le coup marketing est malin - son vin s’appelle Domaine du Moulin - et le vigneron cherche toutes les astuces possibles pour faire parler de son projet. Il va notamment réussir à décrocher un financement du loto du patrimoine. Mais sur place, il y a tout à faire. La bâtisse avait été abandonnée aux pigeons et elle n’a même plus ses dépendances. Il sacrifie jours, nuits et vie de famille pour trouver des aides et de l’argent. Nicolas est ambitieux. Il aimerait bien réaliser le moulin le plus spectaculaire de la région et à moindre frais. Un défi qu’il va avoir le plus grand mal à tenir.