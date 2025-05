Chica Vampiro mortel d'être un vampire Conquérir Daisy

Daisy ne veut plus voir ni Mirko, ni Max. Ils cherchent chacun à la reconquérir en rivalisant de romantisme et d'ingéniosité. Belinda révèle à Daisy que c'est elle et Marilyn qui lui ont envoyé un faux mail.