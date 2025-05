Chica Vampiro mortel d'être un vampire Daisy et la Grande Finale

Lire la vidéo

C'est le jour de la grande Finale du concours de Pop Music. Daisy et les Vampires contre Marilyn et ses Anonymes. Les deux équipes et chacun de leurs amis et parents se mettent au travail pour réussir à avoir le plus de votes possibles. Andréa fai...