Chica Vampiro mortel d'être un vampire Daisy et ses vampires

Lire la vidéo

Max annonce à Daisy qu'il ne veut plus être avec elle à cause de son comportement envers lui, et qu'il va donner une chance à Marilyn. Daisy est furieuse. Lucie lui conseille de se focaliser sur autre chose, comme le concours Pop Music auquel Mari...