Chica Vampiro mortel d'être un vampire Daisy une belle-soeur exemplaire

Lire la vidéo

Alexandre veut quitter le groupe de Marilyn et les Anonymes, suite à sa transformation en vampire. Marilyn est furieuse. Belinda croit qu'il y a quelque chose entre Alexandre et Daisy. Alexandre suit les cours de Zaïra et rencontre aussi Walescu. ...