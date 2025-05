Chica Vampiro mortel d'être un vampire Daisy vit avec l'ennemi

Revenues d'Avasia, Daisy et Marilyn sont punies et ont l'obligation de vivre ensemble 24h/24. A la demande de Vincent, Léonor vient vivre aussi chez les O'Brien. Vincent veut partir en excursion sur l'Île d'Avasia avec Juliette et ils vendent des ...