Chica Vampiro mortel d'être un vampire Ils veulent être célèbres et rester avec Daisy

Lire la vidéo

Grâce à la mystérieuse Natacha, le clip de Mirko devient la vidéo la plus vue sur le net, il fait le buzz dans les médias. Son succès solo crée des tensions entre lui et Daisy. Celle-ci se sent trahie. Alors que la famille de Daisy prend la défens...