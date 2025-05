Chica Vampiro mortel d'être un vampire Personne ne veut croire Daisy

Lire la vidéo

Max quitte Daisy parce qu'il croit qu'elle le trompe avec Mirko. Ulysse et Ana se disputent continuellement et sont sur le point de se séparer. Vincent souffre beaucoup de cette situation et veut à tout prix devenir un vampire. Lucie est fâchée ap...