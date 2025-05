Chiens hors de contrôle - un dresseur à la rescousse S3 E4 - Le mâle alpha

Diffusé le 07/05/2022

Graeme va essayer de venir en aide aux maîtres de Rueger, un braque hongrois qui aime dominer depuis le canapé et ne peut s'empêcher de voler objets et nourriture. Graeme s’occupera également de Denver, un bearded collie qui a un faible pour les ballons de foot, et Dexter, un bouledogue qui passe son temps à tout mordiller.