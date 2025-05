Chiens hors de contrôle - un dresseur à la rescousse S2 E6 - Les frères ennemis

Lire la vidéo

Diffusé le 08/10/2021

Roxy, un dogue allemand de 7 mois, embête les autres chiens et se jette sur les cyclistes lors des promenades. Frank et Ralph, deux carlins, se battent dès que leur maître les sort. Et Buckley, un labrador, a la phobie du carrelage.