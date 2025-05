Chiens hors de contrôle - un dresseur à la rescousse S3 E9 - La fugitive

Diffusé le 22/05/2022

Graeme Hall vient en aide à Julie et Greg, les maîtres d'Esta, qui a des velléités d'indépendance, à Tracey dont la chienne est passionnée d'ombres et à Karen et Ashleigh qui ne peuvent plus sortir de chez elles à cause de leur chienne Daisy.